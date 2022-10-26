UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında PSG, Benfica ve Borussia Dortmund, üst tura çıkmayı garantiledi. İşte sonuçlar..

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında, E, F, G ve H gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı.

Chelsea son 16'da

AA'nın aktardığına göre; E Grubu'nda Chelsea, deplasmanda Salzburg'u 23. dakikada Mateo Kovacic ve 64. dakikada Kai Havertz'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Avusturya ekibinin tek golünü ise 49. dakikada Junior Adamu kaydetti.

10 puanla lider İngiltere ekibi, son maçlar öncesi grupta ilk iki içinde yer almayı garantileyerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Sevilla, Kopenhag'ı rahat geçti

G Grubu'nda oynanan karşılaşmada ise İspanya'nın Sevilla takımı, 61. dakikada Youssef En-Nesyri, 88. dakikada Isco ve 90+2. dakikada Gonzalo Montiel'in ağları sarsmasıyla konuk ettiği Kopenhag'ı 3-0 yendi. Konuk ekipte David Khocholava, 90+5. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından 2 puanda kalan Danimarka temsilcisinin, gruptan çıkma şansı sona erdi.

Leipzig'den Real Madrid'e soğuk duş

Gecenin öne çıkan maçlarında, Leipzig, 13. dakikada Josko Gvardiol, 18. dakikada Christopher Nkunku ve 81. dakikada Timo Werner'in golleriyle konuk ettiği gruptan çıkmayı önceden garantileyen Real Madrid'i 3-2 yendi. İspanya temsilcisinin golleri, 44. dakikada Vinicius Junior ve 90+3. dakikada Rodrygo'dan (penaltı) geldi.

PSG'den Maccabi Haifa'ya 7 gol

H Grubu'nda Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Maccabi Haifa'yı 19. ve 45. dakikalarda Lionel Messi, 32. ve 64. dakikalarda Kylian Mbappe, 35. dakikada Neymar, 67. dakikada Sean Goldberg (kendi kalesine) ve 84. dakikada Carlos Soler'in ağları sarsmasıyla 7-2 mağlup etti. İsrail ekibinin gollerini, 38. ve 50. dakikalarda Abdoulaye Seck kaydetti.

Messi, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen oyuncular arasında resmi maçlarda 10'un üzerinde gol ve asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.

Benfica ile Juventus arasında gol düellosu

Grubun diğer mücadelesinde Benfica, 17. dakikada Antonio Silva, 28. dakikada penaltıdan Joao Mario, 35. ve 50. dakikalarda Rafa Silva'nın fileleri havalandırmasıyla Juventus'u 4-3 yendi. Juventus'un golleri, 21. dakikada Moise Kean, 77. dakikada Arkadiusz Milik ve 79. dakikada Weston McKennie'den geldi.

11 puanlı takımlar PSG ile Benfica üst tura adlarını yazdırırken, 3 puanlı Juventus ile Maccabi Haifa'nın üst tur şansı kalmadı.

Manchester City ile Borussia Dortmund yenişemedi

G Grubu'ndan çıkmayı önceki hafta garantileyen Manchester City, deplasmanda Borussia Dortmund ile 0-0 berabere kaldı. Grup liderliğini garantileyen İngiltere temsilcisinde Riyad Mahrez, 58. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Almanya ekibi ise bu sonuçla grup ikinciliğini elde etti.

Milan, Zagreb'i evinde dağıttı

E Grubu'nda Milan, konuk olduğu Dinamo Zagreb'i Matteo Gabbia, Rafael Leao, penaltıdan Olivier Giroud ve Robert Ljubicic'in (kendi kalesine) gollerinin ardından 4-0'lık skorla geçti.

Beşinci haftanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Salzburg (Avusturya) - Chelsea (İngiltere): 1-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Milan (İtalya): 0-4

F Grubu:

Celtic (İskoçya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-1

Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 3-2

G Grubu:

Sevilla (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 3-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere): 0-0

H Grubu:

PSG (Fransa) - Maccabi Haifa (İsrail): 7-2

Benfica (Portekiz) - Juventus (İtalya): 4-3