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    Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 4. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Bayern Münih - Benfica karşılaşması ekrana gelecek. Peki, Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta?
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 22:58
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    Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi mücadeleleri nefes kesen anlara sahne olurken, 4. hafta maçları ekrana gelecek.

    Devler ligi olarak adlandırılan Şampiyonlar Ligi kapsamında Bayern Münih - Benfica maçı seyirciyle buluşacak.

    Bu nefes kesecek olan karşılaşmada iki takıda favori olurken, futbolseverler ise maçın saatini merak etmeye başladı.

    Maçı kaçırmak istemeyenler, "Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    BAYERN MÜNİH - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Bayern Münih - Benfica maçı 2 Kasım 2021 Salı günü yani bugün saat 23:00’te başlayacak.

    Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, Exxen üzerinden maçı canlı olarak takip edebilecek.

    Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

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