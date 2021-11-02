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Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 4. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Bayern Münih - Benfica karşılaşması ekrana gelecek. Peki, Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 02.11.2021 - 22:58
Şampiyonlar Ligi mücadeleleri nefes kesen anlara sahne olurken, 4. hafta maçları ekrana gelecek.
Devler ligi olarak adlandırılan Şampiyonlar Ligi kapsamında Bayern Münih - Benfica maçı seyirciyle buluşacak.
Bu nefes kesecek olan karşılaşmada iki takıda favori olurken, futbolseverler ise maçın saatini merak etmeye başladı.
Maçı kaçırmak istemeyenler, "Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
BAYERN MÜNİH - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Benfica maçı 2 Kasım 2021 Salı günü yani bugün saat 23:00’te başlayacak.
Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, Exxen üzerinden maçı canlı olarak takip edebilecek.