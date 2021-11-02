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Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 4. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Bayern Münih - Benfica karşılaşması ekrana gelecek. Peki, Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta?