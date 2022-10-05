UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 3. haftasında günün maçları tamamlandı. İşte sonuçlar..

Almanya ekibi Bayern Münih, C Grubu'nda konuk ettiği Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i, Leroy Sane'nin 7 ve 50, Serge Gnabry'nin 13, Sadio Mane'nin 21, Eric Maxim Choupo-Moting'in 59. dakikada attığı gollerle 5-0 yendi.

Grubundaki üç maçını da kazanan Bayern Münih, puanını 9 yaparak liderliğini sürdürdü. Viktoria Plzen ise henüz puanla tanışamadı.

Bayern Münih, yenilmezlikte Real Madrid'i geçti

Bu arada Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki yenilmezlik serisini 31 maça çıkararak rekor kırdı. Bavyera ekibi, 2012-2017 yıllarında 30 maç boyunca gruplarda kaybetmeyen Real Madrid'i geride bıraktı.

Marsilya'dan Lizbon'a 4 gol

D Grubu'nda ise Fransa'nın Olimpik Marsilya takımı, sahasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u Alexis Sanchez'in 13, Amine Harit'in 16, Leonardo Balerdi'nin 28 ve Chancel Mbemba'nın 84. dakikada kaydettiği gollerle 4-1 mağlup etti. Kaleci Antonio Adan'ın 23. dakikada kırmızı kart gördüğü konuk takımın golü, 1. dakikada Francisco Trincao'dan geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 62. dakikada yerini Pape Gueye'ye bıraktı.

Bu sonuçla Olimpik Marsilya ilk 3 puanını alırken, Sporting Lizbon ise 6 puanda kaldı.

Liverpool evinde Rangers'ı Salah ile geçti

A Grubu'nda Liverpool evinde, Rangers'ı 7. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 53. dakikada penaltıdan Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi.

Napoli'den Ajax'a gol yağmuru

Gruptaki diğer maçta ise Napoli, Ajax deplasmanında 6-1 gibi farklı bir skorla galip geldi. Napoli'nin gollerini Giacomo Raspadori 18 ve 47, Giovanni Di Lorenzo 33, Piotr Zielinski 45, Khvicha Kvaratskhelia 63, Giovanni Simeone 81. dakikada attı. Ajax'ın golü ise 9. dakikada Muhammed Kudus'ten geldi.

Bu arada Ajax, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez kalesinde 6 gol gördü.

Napoli'nin üçte üç yaparak 9 puana ulaştığı grupta Liverpool 6, Ajax 3 puanla sıralandı. Rangers ise puansız son sırada yer aldı.

Inter, Barcelona'yı Hakan Çalhanoğlu ile devirdi

Inter, C Grubu mücadelesinde Barcelona'yı 45+2. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Inter puanını 6 yaparken, Barcelona 3 puanda kaldı. C Grubu'nda Bayern Münih 9 puanla lider durumda bulunurken, son sıradaki Viktoria Plzen ise üçüncü maçtan da puansız ayrıldı.

Maçların sonuçları şöyle:

A Grubu

Liverpool (İngiltere)-Rangers (İskoçya): 2-0

Ajax (Hollanda)-Napoli (İtalya): 1-6

B Grubu

Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya): 2-0

Porto (Portekiz)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-0

C Grubu

Inter (İtalya)-Barcelona (İspanya): 1-0

Bayern Münih (Almanya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-0

D Grubu

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere): 0-0

Olimpik Marsilya (Fransa)-Sporting Lizbon (Portekiz): 4-1