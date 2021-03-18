- Haberler
- Şampiyonlar Ligi Haberleri
- Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan son rövanş maçlarında Bayern Münih ve Chelsea, rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.
- Haber Merkezi
- 18.03.2021 - 01:02
Geçen yılın şampiyonu Bayern Münih, ilk maçta 4-0 yenmesinin ardından sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Lazio'yu 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
Bayern Münih'in golleri 33'te penaltı ile Robert Levandowski ve 73'te Maxim Choupo-Moting'den geldi geldi.
Lazio'nun tek golünü ise 82'de Marco Parolo kaydetti.
CHELSEA-ATLETİCO MADRİD
Mourinho'nun başında olduğu İngiliz kulübü Chelsea, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında, sahasında ağırladığı İspanyol rakibi Atletico Madrid'i 2- yenerek çeyrek final biletini kaptı.
Chelsea'nin golleri 34'te Hakim Ziyech ve 90+4'te Emerson Palmieri'den geldi.
Atletico Madrid, 81. dakikada Stefan Savic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.