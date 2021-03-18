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    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan son rövanş maçlarında Bayern Münih ve Chelsea, rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2021 - 01:02
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    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Geçen yılın şampiyonu Bayern Münih, ilk maçta 4-0 yenmesinin ardından sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Lazio'yu 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

    Bayern Münih'in golleri 33'te penaltı ile Robert Levandowski ve 73'te Maxim Choupo-Moting'den geldi geldi.

    Lazio'nun tek golünü ise 82'de Marco Parolo kaydetti.

    CHELSEA-ATLETİCO MADRİD

    Mourinho'nun başında olduğu İngiliz kulübü Chelsea, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında, sahasında ağırladığı İspanyol rakibi Atletico Madrid'i 2- yenerek çeyrek final biletini kaptı.

    Chelsea'nin golleri 34'te Hakim Ziyech ve  90+4'te Emerson Palmieri'den geldi.

    Atletico Madrid, 81. dakikada Stefan Savic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

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