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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda gruplara kalan son 3 takım belli oldu.
- AA
- 01.10.2020 - 03:35
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla sona erdi.
Rusya'nın Krasnodar, Avusturya'nın Salzburg ve Danimarka'nın Midtjylland takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.
Sonuçlar şöyle:
PAOK (Yunanistan)-Krasnodar (Rusya): 1-2 (1-2)
Salzburg (Avusturya)-Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 3-1 (2-1)
Midtjylland (Danimarka)-Slavia Prag (Çekya): 4-1 (0-0)