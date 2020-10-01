Dolar
7.7096
-0.1515%
Euro
9.0551
-0.0121%
Altın
1889.98
0.2248%
Borsa
1145.24
1.9577%
G. Altın
468.123
0.2361%
Bitcoin
83494.66
0.3787%
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda gruplara kalan son 3 takım belli oldu.
    • AA
    • 01.10.2020 - 03:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar

    UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla sona erdi.

    Rusya'nın Krasnodar, Avusturya'nın Salzburg ve Danimarka'nın Midtjylland takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.

    Sonuçlar şöyle:

    PAOK (Yunanistan)-Krasnodar (Rusya): 1-2 (1-2)

    Salzburg (Avusturya)-Maccabi Tel-Aviv﻿ (İsrail): 3-1 (2-1)

    Midtjylland (Danimarka)-Slavia Prag (Çekya)﻿: 4-1 (0-0)

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir