Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftada, bu gece 8 maç oynandı. Bayern'in Atletico ile berabere kaldığı gecede, Inter deplasmanda Mönchengladbach'ı yendi.

Avrupa'nın en büyük kupası olan UEFA Şampiyonlar Lİgi'nde 5. haftanın bu gece oynanan maçları sonuçlandı.

8 maç oynanan gecede devler puan kaybederken, futbolseverler çekişmeli maçlar izledi.

C Grubu'ndan daha önce çıkmayı garantileyen Manchester City, deplasmanda Porto ile 0-0 berabere kaldı ve Portekiz ekibi de gruptan çıktı.

D Grubu 5. maçında Liverpool sahasında Ajax'ı 1-0 mağlup etti ve bir üst tura çıkmayı garantiledi.

ATLETICO MAÇI ÖNDE BİTİREMEDİ

A Grubu'nda Atletico Madrid, sahasında Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı.

B Grubu'nda Inter, deplasmanda Mönchengladbach'ı 3-2 yendi ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.

GECENİN SONUÇLARI

5. hafta mücadelelerinin ilk perdesinde gecenin sonuçları;

Atalanta 1 - 1 Midtjylland

Atl. Madrid 1 - 1 Bayern

FC Porto 0 - 0 Manchester City

Liverpool 1 - 0 Ajax

Marsilya 2 - 1 Olympiakos

Monchengladbach 2 - 3 Inter

Lok. Moscow 1 - 3 Salzburg

Shakhtar 2 - 0 Real Madrid



