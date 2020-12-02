- Haberler
- Şampiyonlar Ligi Haberleri
- Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
- Haber Merkezi
- 02.12.2020 - 01:49
- Güncelleme : 02.12.2020 - 08:41
Avrupa'nın en büyük kupası olan UEFA Şampiyonlar Lİgi'nde 5. haftanın bu gece oynanan maçları sonuçlandı.
8 maç oynanan gecede devler puan kaybederken, futbolseverler çekişmeli maçlar izledi.
C Grubu'ndan daha önce çıkmayı garantileyen Manchester City, deplasmanda Porto ile 0-0 berabere kaldı ve Portekiz ekibi de gruptan çıktı.
D Grubu 5. maçında Liverpool sahasında Ajax'ı 1-0 mağlup etti ve bir üst tura çıkmayı garantiledi.
ATLETICO MAÇI ÖNDE BİTİREMEDİ
A Grubu'nda Atletico Madrid, sahasında Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı.
B Grubu'nda Inter, deplasmanda Mönchengladbach'ı 3-2 yendi ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.
GECENİN SONUÇLARI
5. hafta mücadelelerinin ilk perdesinde gecenin sonuçları;
Atalanta 1 - 1 Midtjylland
Atl. Madrid 1 - 1 Bayern
FC Porto 0 - 0 Manchester City
Liverpool 1 - 0 Ajax
Marsilya 2 - 1 Olympiakos
Monchengladbach 2 - 3 Inter
Lok. Moscow 1 - 3 Salzburg
Shakhtar 2 - 0 Real Madrid