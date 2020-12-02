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    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftada, bu gece 8 maç oynandı. Bayern'in Atletico ile berabere kaldığı gecede, Inter deplasmanda Mönchengladbach'ı yendi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 01:49
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 08:41
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    Avrupa'nın en büyük kupası olan UEFA Şampiyonlar Lİgi'nde 5. haftanın bu gece oynanan maçları sonuçlandı.

    8 maç oynanan gecede devler puan kaybederken, futbolseverler çekişmeli maçlar izledi.

    C Grubu'ndan daha önce çıkmayı garantileyen Manchester City, deplasmanda Porto ile 0-0 berabere kaldı ve Portekiz ekibi de gruptan çıktı.

    D Grubu 5. maçında Liverpool sahasında Ajax'ı 1-0 mağlup etti ve bir üst tura çıkmayı garantiledi.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    ATLETICO MAÇI ÖNDE BİTİREMEDİ

    A Grubu'nda Atletico Madrid, sahasında Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı.

    B Grubu'nda Inter, deplasmanda Mönchengladbach'ı 3-2 yendi ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    GECENİN SONUÇLARI

    5. hafta mücadelelerinin ilk perdesinde gecenin sonuçları;

    Atalanta 1 - 1 Midtjylland

    Atl. Madrid 1 - 1 Bayern

    FC Porto 0 - 0 Manchester City

    Liverpool  1 - 0 Ajax

    Marsilya 2 - 1 Olympiakos

    Monchengladbach 2 - 3 Inter

    Lok. Moscow 1 - 3  Salzburg

    Shakhtar 2 - 0 Real Madrid

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #3

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #4

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #5

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