Euro
9.4934
0.25%
Dolar
7.8238
0.06%
Altın
468.63
-0.33%
Borsa
1.347
0.52%
Bitcoin
140.999
-5.78%
EXEN Coin
10.66
-3.52%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C
    Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar

    Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar

    UEFA Şampiyonlar Ligi’nde E, F, G ve H Grubu’nda maçlar tamamlandı. Buna göre 12 takım şimdiden bir üst tura çıkmaya hak kazanırken kalan maçlarda diğer 4 takım da belli olacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 08:38
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 10:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H Grubu'nda maçlar tamamlandı. Buna göre Chelsea, Sevilla, Borussia Dortmund, Lazio, Juventus, Barcelona, RB Leipzig ve PSG gruplarından çıkan takımlar oldu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarının son karşılaşmaları oynandı.

    H Grubu'nda Paris Saint Germain-Başakşehir karşılaşması turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı söylemlerden dolayı yarıda kaldı.

    Şampiyonlar Ligi nde son 16 ya kalan takımlar #1

    LEIPZIG GRUPTAN ÇIKTI

    Grubun diğer maçında ise RB Leipzig, sahasında karşılaştığı Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek gruptan çıktı. PSG, maçın yarıda kalmasına rağmen Manchester'a karşı ikili averaj üstünlüğünden dolayı gruptan çıkan ekip oldu.

    E Grubu'nda Chelsea ve Sevilla, F Grubu'nda Borussia Dortmund ve Lazio, G Grubu'nda Juventus ve Barcelona, H Grubu'nda da RB Leipzig ve PSG adını son 16'ya yazdırdı.

    Şampiyonlar Ligi nde son 16 ya kalan takımlar #2

    GECENİN SONUÇLARI

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları şöyle:

    E Grubu

    Rennes: 1 - Sevilla: 3

    Chelsea: 1 - Krasnodar: 1

    F Grubu

    Lazio: 2 - Club Brugge: 2

    Zenit: 1 - Borussia Dortmund: 2

    G Grubu

    Dinamo Kiev: 1 - Ferencvaros: 0

    Barcelona: 0 - Juventus: 3

    H Grubu

    RB Leipzig: 3 - Manchester United: 2

    Paris Saint Germain - Başakşehir: Ertelendi

    SON 16'YI GARANTİLEYEN TAKIMLAR:

    Bu sonuçların ardından son 16'ya kalan takımlar  şöyle: Chelsea, Sevilla, Borussia Dortmund, Lazio, Juventus, Barcelona, Leipzig, PSG, Bayern Münih, Manchester City, Porto, Liverpool.

    Şampiyonlar Ligi grup aşaması bugün A, B, C, ve D gruplarında oynanacak karşılaşmaların ardından sona erecek ve son 16'ya kalan takımlardan 4'ü de bu maçların ardından belli olacak.

    Midtjlland - Liverpool

    PSG - Başakşehir

    Ajax - Atalanta

    Bayern Münih - Lokomotiv Moskova

    Real Madrid - Mönchengladbach

    RB Salzburg - Atletico Madrid

    Manchester City - Marsilya

    Inter - Shakhtar Donetsk

    Olympiakos - Porto

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir