Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Geçen yılın finalisti Paris Saint-Germain, sahasında ağırladığı Manchester United'a yenilirken, Ferencvaros'a 5 gol atan Barcelona'da Messi, yine tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

PSG, MANU'YA EVİNDE YENİLDİ

H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında geçen yılın finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'a 2-1 yenildi.

MARTİAL KENDİ KALESİNE ATTI, RASHFORD GÜNÜ KURTARDI

Manchester United, karşılaşmanın ilk yarısını Bruno Fernandes'in penaltı golüyle önde kapadı. Anthony Martial'in kendi kalesine attığı golle skora dengenin geldiği maçın son dakikalarında Marcus Rashford ile bir kez daha öne geçen konuk ekip sahadan galibiyetle ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR İYİ OYNADI AMA, 4 DAKİKADA 2 GOL YEDİ

Aynı grupta oynanan diğer mücadelede ise Medipol Başakşehir, deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımına Angelino'nun attığı gollerle 2-0 mağlup oldu.

BARCELONA'DAN 5 GOL

G Grubu'nda yer alan Barcelona, sahasında karşılaştığı Macaristan'ın Ferencvaros takımını 5-1 yendi.

İlk yarıyı Lionel Messi'nin penaltı ve Ansu Fati'nin golleriyle 2-0 önde kapatan Barcelona, ikinci yarıda Philippe Coutinho, Pedri ve Ousmane Dembele'nin golleriyle farka gitti. Konuk takımın tek golünü Ihor Kharatin penaltıdan kaydetti.

MESSİ YENİ BİR REKOR KIRDI

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, turnuvada üst üste 16 sezonda gol atan ilk futbolcu olurken, 16 farklı sezonda gol atan Ryan Giggs'in rekorunu egale etti.

PİQUE JUVENTUS MAÇINDA YOK

Kırmızı kart gören Barcelonalı Gerard Pique, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Juventus maçında cezalı duruma düştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Rennes (Fransa) - Krasnodar (Rusya): 1-1

Chelsea (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 0-0

F Grubu:

Zenit (Rusya) - Club Brugge (Belçika): 1-2

Lazio (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1

G Grubu:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Juventus (İtalya): 0-2

Barcelona (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan): 5-1

H Grubu:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere): 1-2

Leipzig (Almanya) - Medipol Başakşehir: 2-0