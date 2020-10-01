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    Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in rakipleri bu akşam saat 18.00'de belli olacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 10:56
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 10:56
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    Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayarak ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Başakşehir, heyecanla kura çekimini bekliyor.

    SAAT 18.00'DE BELLİ OLACAK

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda gruplar, TSİ 18.00'de İsviçre devlet televizyonu RTS'nin Cenevre kentindeki stüdyolarında gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.

    Temsilcimiz, kura çekimine 4. torbadan katılacak. 20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek.

    Başakşehir in Şampiyonlar Ligi ndeki muhtemel rakipleri #1

    FİNAL İSTANBUL'DA

    Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde oluşan torbalar şu şekilde:

    1. Torba: Bayern Münih (Almanya), Real Madrid, Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya), Porto (Portekiz).

    2. Torba: Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Manchester City, Manchester United, Chelsea (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda).

    3. Torba: Dinamo Kiev (Ukrayna), Leipzig (Almanya), Inter, Lazio, Atalanta (İtalya), Olympiakos (Yunanistan), Salzburg (Avusturya), Krasnodar (Rusya)

    4. Torba: Başakşehir, Lokomotiv Moskova (Rusya), Olympique Marsilya, Rennes (Fransa), Club Brugge (Belçika), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Ferencvaros (Macaristan), Midtjylland (Danimarka)

    Başakşehir in Şampiyonlar Ligi ndeki muhtemel rakipleri #2

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