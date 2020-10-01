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Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
- Haber Merkezi
- 01.10.2020 - 10:56
- Güncelleme : 01.10.2020 - 10:56
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayarak ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Başakşehir, heyecanla kura çekimini bekliyor.
SAAT 18.00'DE BELLİ OLACAK
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda gruplar, TSİ 18.00'de İsviçre devlet televizyonu RTS'nin Cenevre kentindeki stüdyolarında gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.
Temsilcimiz, kura çekimine 4. torbadan katılacak. 20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek.
FİNAL İSTANBUL'DA
Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde oluşan torbalar şu şekilde:
1. Torba: Bayern Münih (Almanya), Real Madrid, Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya), Porto (Portekiz).
2. Torba: Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Manchester City, Manchester United, Chelsea (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda).
3. Torba: Dinamo Kiev (Ukrayna), Leipzig (Almanya), Inter, Lazio, Atalanta (İtalya), Olympiakos (Yunanistan), Salzburg (Avusturya), Krasnodar (Rusya)
4. Torba: Başakşehir, Lokomotiv Moskova (Rusya), Olympique Marsilya, Rennes (Fransa), Club Brugge (Belçika), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Ferencvaros (Macaristan), Midtjylland (Danimarka)