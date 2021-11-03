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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarında 8 maç oynandı. İşte sonuçlar.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2021 - 01:00
    • Güncelleme : 03.11.2021 - 01:43
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında E, F, G ve H gruplarında toplam 8 karşılaşma tamamlandı.

    BAYERN MÜNİH 4'TE 4 YAPTI

    Günün öne çıkan E Grubu maçlarında, Bayern Münih konuk ettiği Benfica'yı 5-2 yenerek 4'te 4 yaptı. Ev sahibi ekibin gollerini 26'ncı, 61'inci ve 84'üncü dakikalarda Robert Lewandowski, 32'nci dakikada Serge Gnabry ve 49'uncu dakikada Leroy Sane attı. Konuk takımın golleri ise 38. dakikada Morato ve 74. dakikada Darwin Nunez'den geldi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    LEWANDOWSKİ'DEN REKOR

    Şampiyonlar Ligi'nde 81. golüne imza atan ve maçta bir penaltı atışından da yararlanamayan Lewandowski, turnuvada 80 gol barajını en az maçta (100) aşan oyuncu rekorunu kırdı. Polonyalı santrfor, Şampiyonlar Ligi'nde 100. maçında ağları sarsan Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo ve Toni Kroos'tan sonra 6. oyuncu unvanını da elde etti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    BARÇA FATİ İLE KAZANDI

    Grubun diğer mücadelesinde ise Barcelona, genç yeteneği Ansu Fati'nin 70. dakikada fileleri havalandırmasıyla deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti.

    Bu sonuçların ardından grupta 12 puanlı Bayern Münih son 16 turuna kalmayı garantilerken Barcelona'nın 6, Benfica'nın 4, Dinamo Kiev'in ise 1 puanı bulunuyor.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #3

    RONALDO MANU'YU KURTARDI

    F Grubu'nda Manchester United, Atalanta deplasmanında beraberliği, uzatma dakikalarında bulduğu golle kurtardı. İtalya temsilcisinin golleri, 12. dakikada Josip Ilicic ve 56. dakikada Duvan Zapata'dan gelirken İngiltere ekibinde ise 45+1'inci ve 90+1'inci dakikalarda Cristiano Ronaldo ağları sarstı.

    Bu sonucun ardından Manchester United, 7 puanla grup liderliğini sürdürürken Atalanta ise 5 puanla 3. sırada yer aldı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #4

    LİLLE GERİDEN GELDİ

    G Grubu'nda ise Lille, geriye düştüğü maçta konuk olduğu Sevilla'yı 2-1 yendi. Sevilla'nın 15. dakikada Lucas Ocampos'ın golüyle öne geçtiği mücadelede Lille'e galibiyeti getiren golleri, 43. dakikada penaltıdan Jonathan David ve 51. dakikada Jonathan Ikone kaydetti.

    Lille'de milli oyunculardan Zeki Çelik ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika boyunca sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise 72. dakikada oyuna dahil oldu. Hastalığı devam eden Burak Yılmaz kadroda yer almadı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #5

    JUVENTUS TURU GARANTİLEDİ

    H Grubu'nda Juventus, Paulo Dybala (2), Federico Chiesa ve Alvaro Morata'nın golleriyle konuk olduğu Zenit'i 4-2 yendi. Rus ekibinin gollerini Leonardo Bonucci (kendi kalesine) ve Sardar Azmoun attı.

    Grupta 4'te 4 yapan İtalya temsilcisi, son 16 turunu garantileyen diğer takım oldu. Zenit ise 3 puanla 3. sırada kaldı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #6

    Sonuçlar şöyle:

    Malmö 0-1 Chelsea

    Wolfsburg 2-1 Salzburg

    Villarreal 2-0 Young Boys

    Juventus 4-2 Zenit

    Bayern Münih 5-2 Benfica

    Sevilla 1-2 Lille

    Dinamo Kiev 0-1 Barcelona

    Atalanta 2-2 Manchester United

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #7

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #8

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #9

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #10

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