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Abdülkadir Bitigen'e Şampiyonlar Ligi'nde görev

Abdülkadir Bitigen'e Şampiyonlar Ligi'nde görev

Süper Ligi hakemi Abdulkadir Bitigen, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile Atletico Madrid takımları arasında oynanacak olan karşılaşmada AVAR Hakemi olarak görev yapacak.