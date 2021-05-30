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Agüero, City ile son maçına çıktı

Agüero, City ile son maçına çıktı

Manchester City ile son maçına çıkan ve takımdan ayrılacak olan Sergio Agüero'nun kupa seromonisinde gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.