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    Agüero, City ile son maçına çıktı

    Manchester City ile son maçına çıkan ve takımdan ayrılacak olan Sergio Agüero'nun kupa seromonisinde gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2021 - 09:15
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    Agüero, City ile son maçına çıktı

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde iki İngiliz ekibi, Portekiz’in Porto kentindeki Dragao Stadı’nda karşı karşıya geldi.

    Mavi-beyazlı ekip, aradığı golü 42. dakikada bir diğer Alman hücum oyuncusu Kai Havertz ile buldu. Mason Mount’un savunmanın arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Havertz, Ederson’dan sıyrılarak topu ağlara gönderdi. Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü atan Havertz, ilk yarının skorunu belirledi: 0-1.

    Kalan dakikalarda rakibine gol izni vermeyen Chelsea, mücadeleyi 1-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

    Agüero, City ile son maçına çıktı #1

    GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

    Günün en buruk ismi ise City'den Sergio Agüero oldu.

    Arjantinli tecrübeli futbolcu takımdan ayrılacağını açıklamış ve Manchester City'ye veda maçına çıkmıştı.

    Kupa ile taçlandıramadığı bir finalin ardından Agüero gözyaşlarına hakim olamadı.

    Agüero, City ile son maçına çıktı #2

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