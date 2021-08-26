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    Ahmet Nur Çebi'nin kura sevinci

    Ahmet Nur Çebi'nin kura sevinci

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli olduğu sırada, rahat gruplara kalmanın mutluluğunu yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 21:08
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 21:13
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    UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunun grup kura çekimleri tamamlandı.

    Temsilcimiz Beşiktaş'ın da hangi grupta oynayacağı belli oldu.

    Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın rakipleri Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting oldu.

    Ahmet Nur Çebi nin kura sevinci #1

    ÇEBİ'NİN MUTLULUĞU YÜZÜNE YANSIDI

    Diğer grublara nazaran daha kolay bir kura çeken Beşiktaş'ın en zorlu rakibi ise Alman temsilcisi Borussia Dortmund.

    Kura çekimi sırasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, diğer gruplara nazaran daha rahat bir kura çekmenin mutluluğunu yaşadı.

    Ahmet Nur Çebi'nin kura sevinci İZLE

    Ahmet Nur Çebi nin kura sevinci #2

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