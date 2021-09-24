Euro
10.3767
0.66%
Dolar
8.8572
1.09%
Altın
496.35
1.11%
Borsa
1.38
-1.52%
Bitcoin
374.935
-2.61%
EXEN Coin
22.53
-3.30%
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Ajax-Beşiktaş maçı kapalı gişe

    Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş'ın deplasmanda karşılaşacağı Ajax maçının tüm biletleri satıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 16:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ajax-Beşiktaş maçı kapalı gişe

    Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları önümüzdeki hafta oynanacak. Devler Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş ise C Grubu'nda Ajax karşısında çıkacak.

    28 Eylül Salı günü deplasmanda oynanacak maç öncesinde Hollanda temsilcisi maç biletlerinin hepsinin satıldığını duyurdu.

    52 BİN BİLET SATILDI

    55 bin kapasiteli stadyum için 52 bin bilet satıldı. Ajax pandemi döneminden sonra ilk kez stadyumun tamamının dolacağını açıkladı.

    Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Ajax deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaştı. Hollanda ekibi mücadeleden 5-1 galip ayrılırken 4 gol Sebastian Haller'den geldi, diğer golü ise Berghuis kaydetti.

    Ajax-Beşiktaş maçı kapalı gişe #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir