Ajax-Beşiktaş maçını Benoit Bastien yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Maç, Hollanda’nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da 28 Eylül Salı günü 19.45'te başlayacak.

FRANSIZ HAKEM BASTIEN GÖREV YAPACAK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre karşılaşmada, Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak.

Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.