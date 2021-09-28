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    Ajax-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 2. maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 18:29
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 19:41
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    Ajax-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Hollanda'nın Ajax ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma, TSİ 19.45'de başlayacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

    Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak. Ajax-Beşiktaş maçını Exxen Spor canlı yayınlayacak.

    Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Ajax ise deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.

    İLK 11'LER

    Ajax: Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony, Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi

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