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    Ajax - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Ajax - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 2. maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 09:22
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    UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Hollanda'nın Ajax ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma, TSİ 19.45'de başlayacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

    Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak. Ajax-Beşiktaş maçını Exxen Spor canlı yayınlayacak.

    Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Ajax ise deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.

    Ajax - Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri #1

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, test sonucu pozitif çıkan Montero ve tedbir olarak Hollanda'ya götürülmeyen Alex Teixeira ile Necip Uysal maç kadrosunda yer almıyor.

    Ev sahibi Ajax'ta Klaiber, Labyad, Stekelenburg ile cezası süren Onana maçta forma giyemeyecek.

    Ajax - Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri #2

    MUHTEMEL 11’LER

    Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Anthony, Berghuis, Tadic, Haller

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Salih, Kenan, Gökhan, Batshuayi

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