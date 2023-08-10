Aleksander Ceferin: Galatasaray, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri

Ljubljana kenti doğumlu Başkanı de Galatasaray'ın, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yendiği maçı tribünde takip etti.

"Galatasaray, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri"

Ortaya çıkan farklı skor nedeniyle maçın ardından sarı-kırmızılıları kutlayan Ceferin şöyle konuştu:

Galatasaray, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri, Şampiyonlar Ligi'nde çok daha ileriye gidebilecek güce sahip.

Rövanş 15 Ağustos'ta

Galatasaray, 3-0'ın rövanşında 15 Ağustos Salı günü Rams Arena'da Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.