Aleksander Ceferin: Galatasaray, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri

Ljubljana kenti doğumlu UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de Galatasaray'ın, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yendiği maçı tribünde takip etti.
"Galatasaray, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri"
Ortaya çıkan farklı skor nedeniyle maçın ardından sarı-kırmızılıları kutlayan Ceferin şöyle konuştu:
Galatasaray, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri, Şampiyonlar Ligi'nde çok daha ileriye gidebilecek güce sahip.
Rövanş 15 Ağustos'ta
Galatasaray, 3-0'ın rövanşında 15 Ağustos Salı günü Rams Arena'da Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.