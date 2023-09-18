Aleksander Ceferin: Şampiyonlar Ligi finali için Suudi Arabistan'dan teklif almadım UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi finalinin Suudi Arabistan'da düzenlenmesine yönelik bir teklif olmadığını açıkladı. Ceferin ayrıca Suudi Arabistan kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacağını yineledi.

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UEFA Başkanı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, önemli açıklamalara imza attı.

Bir röportaj veren Ceferin, Şampiyonlar Ligi finali için adı geçen Suudi Arabistan'dan bir teklif almadığını ve böyle bir durumun yaşanmayacağını söyledi.

"Bana kimse bir şey teklif etmedi"

Sloven futbol adamı şu sözleri sarf etti:

Şampiyonlar Ligi için Basra Ülkeleri'nden teklif aldım mı? Teklif ya da davet yok. Suudi Arabistan'ın Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmayı ya da kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını çok istediği söyleniyor ama ben bunu hep bir aracı vasıtasıyla öğreniyorum. Bana kimse bir şey teklif etmedi. Bazen medyada bu konuyu görüştüğümüzü okuyorum ama bu tamamen saçmalık. Şampiyonlar Ligi, Avrupa'da gerçekleşecek ve UEFA üyesi ülkelerden takımlar yer alacak.

"En ufak bir ihtimal görmüyorum"

Ceferin, "Şampiyonlar Ligi finali Riyad'da oynanabilir mi?" şeklinde gelen soruya şu cevabı verdi: