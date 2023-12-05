Alman basını, Galatasaray taraftarının Thomas Tuchel'e öfkeli olma nedenini yazdı Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in Galatasaray'ı reddettiği haberleri Alman basınında büyük yankı buldu. Sarı-kırmızılı taraftarların Thomas Tuchel öfkesinin kaynağının da bu olduğu ifade edildi.

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Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasındaki 0-0 eşitlikle tamamlanan Bayern Münih - Kopenhag maçı sonrası Alman devini eleştirmişti.

Buruk, bu karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirmişti:

Bayern Münih’in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi.

Kızgınlık eskiye uzanıyor

Buruk'un bu sözleri Alman basınında geniş yankı bulurken, ülke basınındaki haberlerde sarı-kırmızılı taraftarların Thomas Tuchel öfkesine değinildi.

Öte yandan Galatasaraylıların Thomas Tuchel kızgınlığının sadece Kopenhag maçından kaynaklı olmadığı vurgulandı.

Galatasaray, 9 sene önce Tuchel'i istemişti

Bild'de yer alan habere göre; Galatasaraylı taraftarların Thomas Tuchel öfkesi 2014 yılına dayanıyor.

Haberde, 9 yıl önce Galatasaray'ın takımın başına Thomas Tuchel'i getirmek istediği belirtildi.

Aynı dönemde Joachim Löw ve Ottmar Hitzfeld gibi Alman teknik direktörlerin de Galatasaray'ın gündeminde olduğu aktarıldı.

Menajerini Türkiye'ye yollamıştı

Yine haberde, Thomas Tuchel'in Galatasaray'ın ilgisine kayıtsız kalmadığı ve menajerini müzakereler için Türkiye'ye gönderdiği kaydedildi.

Buna karşın Thomas Tuchel'in birden pazarlık masasından kalktığı ve o dönem Mainz'den Borussia Dortmund'a geçip Jürgen Klopp'un halefi olduğu hatırlatıldı.