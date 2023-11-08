İHA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Alman ekibi Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi de sarı-kırmızılı taraftarlar, Almanya’nın Münih kentinde toplanmaya başladı.
Münih’te bulunan Marienplatz’a gelen yaklaşık 3 bin sarı-kırmızılı taraftar, tezahüratlar yaparak maç saatini beklemeye başladı.
2 bin bilet ayrıldı
Marienplatz’da toplanan sarı-kırmızılılar, buradan toplu bir şekilde mücadelenin oynanacağı Allianz Arena’ya hareket edecek.
Arena'da Galatasaraylı taraftarlar için 2 bin bilet ayrılmıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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