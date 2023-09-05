Altay Bayındır, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır'ın ismi UEFA kadrosunda yer aldı.

İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, Bayern Münih ve Kopenhag ile mücadele edecek olan Manchester United, 25 kişilik listeyi UEFA'ya bildirirken yeni transferlerden milli kaleci Altay Bayındır da kadroda bulunuyor.

B Listesi'nin, ilk maç öncesi açıklanacağı ifade edildi.

Kırmızıların kadrosunda şu isimler yer alıyor: