Angelino, Galatasaray'la ilk resmi maçında sakatlandı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Zalgiris ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan yeni transfer Angelino, son dakikalarda sakatlanarak oyun dışı kaldı.

AA & Ensonhaber

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, 90+1. dakikada gelen gol neticesinde mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'da ayrıca Angelino şoku yaşandı.

Angelino, ilk resmi maçına çıktı

Galatasaray'ın Leipzig'den kadrosuna kattığı Angelino, Sarı-Kırmızılılar ile ilk resmi maçına çıktı. Daha önce Csakvari ile oynanan hazırlık maçında süre alan İspanyol sol bek, Sturm Graz ile oynanan hazırlık maçına da ilk 11'de başlamıştı.

Galatasaray'ın resmi olarak sezonu açtığı ilk maç olan Zalgiris mücadelesinde de Okan Buruk, Angelino'ya ilk 11'de şans verdi.

Topsuz alanda rahatsızlandı

Galatasaray'ın geriden gelerek Zalgiris deplasmanında 2-1'lik üstünlüğü yakalaması ile birlikte son 10 dakikalık bölüme girilirken Angelino, topsuz alanda bir rahatsızlık hissetti.

İspanyol yıldız, oyun sırasında kenar yönetimiyle de durumuna ilişkin bir diyalog gerçekleştirdi.

Birkaç dakika sonra kendini yere bıraktı

83. dakikada Angelino, savunmaya dönülen bir pozisyon sonrası kendini yere bıraktı.

84. dakikada İspanyol sol bek, baldırını tutarak kenara gelirken yerine Leo Dubois oyuna giren isim oldu.