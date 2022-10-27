Antonio Conte: VAR, zarar veriyor

Tottenham'ın Sporting ile oynadığı karşılaşmada oyundan atılan Antonio Conte, karşılaşmanın ardından serzenişte bulundu. İtalyan teknik adam, 1 maç da ceza aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham, sahasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kaldı.

Sporting, Tottenham deplasmanında önce Edwards ile 1-0 öne geçti, İngilizlerin cevabı 80'de Rodrigo Bentancur ile geldi. Harry Kane'in uzatmalarda attığı gol ise iptal edildi.

Marsilya maçında olmayacak

Tottenham menajeri Antonio Conte, Harry Kane'in iptal edilen golün ardından itirazları sebebiyle hakem Danny Makkelie tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Conte, grupta oynayacakları kritik Marsilya maçında takımının başında yer alamayacak.

Conte, VAR'ı eleştirdi

Maçın ardından Tottenham menajeri Antonio Conte, ülkemizde de çok tartışılan VAR'a adeta ateş püskürdü.

"VAR, zarar veriyor"

'VAR'ın futbola zarar verdiğini' ifade eden İtalyan menajer, "Top Harry Kane'in önündeydi ve gol oldu. Çizdikleri çizgiyi anlamıyorum. Bu karar hakkında yorum yapmak gerçekten çok zor. VAR, zarar veriyor. Hem de çok zarar veriyor." ifadesini kullandı.