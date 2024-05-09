Arda Güler mi Salih Özcan mı? Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez bir Türk kazanacak Real Madrid, Bayern Münih'i eleyerek Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Finalde milli futbolcular Arda Güler ve Salih Özcan kozlarını paylaşacak.

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Şampiyonlar Ligi'nde 1 Haziran 2024 tarihinde Wembley Stadı'nda oynanacak finalin adı belli oldu: Real Madrid-Borussia Dortmund.

Böylece Şampiyonlar Ligi kupası ilk kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen bir Türk futbolcunun ellerinde yükselecek. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'yi eleyen Borussia Dortmund ile Bayern Münih'i organizasyon dışına iten Real Madrid, finalde karşı karşıya gelecek. Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan kupa için mücadele edecek.

Bir ilk yaşanacak

Öte yandan Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen bir Türk futbolcunun kazanması da kesinleşmiş oldu.

Arda Güler veya Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı'nda formayı giyip bu kupayı kazanan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçecek.

5 isim finalde kaybetti

Daha önce Bayer Leverkusen formasıyla Yıldıray Baştürk, Bayern Münih formasıyla Hamit Altıntop, Borussia Dortmund formasıyla Nuri Şahin, Atletico Madrid formasıyla Arda Turan ve Inter formasıyla Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde final oynasa da kupaya uzanamamıştı.

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı 2000-2001 sezonunda Alman devinin kadrosunda bulunan Berkant Göktan ise milli takımda sadece alt yaş kategorilerinde forma giymişti.

Berkant Gökhan, Bayern Münih'in o sezonki Şampiyonlar Ligi serüveninde sadece PSG maçında kadroda yer almış ancak süre alamamıştı.