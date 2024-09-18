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Şampiyonlar Ligi



Arda Güler oynadı! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

Arda Güler oynadı! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, sahasında Stuttgart'ı Kylian Mbappe, Antonio Rüdiger ve Endrick'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Real Madrid'de Arda Güler, Stuttgart maçının ikinci yarısında oyuna dahil oldu.