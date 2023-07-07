AA & Ensonhaber
UEFA, hakem Arda Kardeşler'e Devler Ligi'nde görev verdi.
Kardeşler, Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Polonya'nın Rakow ile Estonya'nın Flora takımları arasındaki ilk maçta görevlendirildi.
Maç 11 Temmuz'da yapılacak
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, 11 Temmuz Salı günü Czestochowa şehrindeki Rakow Stadı'nda yapılacak maçta Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.