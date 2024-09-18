Atakan Karazor: Şampiyonlar Ligi'nde daha iyisini yapacağız Real Madrid'e UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 yenilen Stuttgart'ta takım kaptanı Atakan Karazor, "İyi bir oyun oynadık. Deplasmanda Real Madrid’e karşı oynamak zor ama takım olarak iyiydik. Şampiyonlar Ligi’nde daha iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Real Madrid, sahasında Alman ekibi Stuttgart’ı 3-1 mağlup etti.

Maç sonrası kırmızı-beyazlı takımın kaptanı Atakan Karazor, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR OYUN OYNADIK"

Karazor, sözlerine şu şekilde başladı:

İyi bir oyun oynadık. Deplasmanda Real Madrid’e karşı oynamak zor ama takım olarak iyiydik. Şampiyonlar Ligi’nde daha iyisini yapacağız.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE İYİ İŞLER YAPMAK İSTİYORUZ"

Maçta yüzde 97 pas isabetiyle oynayan ve kendi performansını değerlendiren Karazor, şöyle konuştu:

Real Madrid’e karşı deplasmanda oynamak her zaman zordur. Son şampiyonlar ve kupayı en çok kazanan takım. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde iyi işler yapacağız. Bugün kendi oyunumu beğendim ama önemli olan takım olarak kazanmak. Ben de iyi oyunum sürdürmek istiyorum.

"BİR TÜRK TAKIMI OLSA DAHA GÜZEL OLURDU"

Şampiyonlar Ligi’nde oynamanın heyecan verici olduğunu belirten 27 yaşındaki futbolcu, şunları dedi:

Çok güzel bir tecrübe. Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek çok özel. Bu sezon bir Türk takımı da burada olsaydı daha da güzel olurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)