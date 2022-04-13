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Atletico Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 13.04.2022 - 13:13
Devlerin boy gösterdiği UEFA Avrupa ŞampiyonlarLigi'nde karşılaşmalar, rövanş maçları ile devam ediyor.
Çeyrek final karşılaşmalarının rövanş maçlarının oynadığı UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, yarı final biletini almak istiyor.
Çeyrek final rövanş maçında ise Atletico Madrid, Manchester City'i sahasında konuk etmeye hazırlanıyor.
1-0 kaybettiği maçın rövanşında yarı final biletini almak isteyen Atletico Madrid'in mücadelesi kolay olmayacak.
Dev karşılaşma öncesinde 'Atletico Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' soruları araştırma konusu oldu.
Peki, Atletico Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
Atletico Madrid - Manchester City maçı ne zaman?
Atletico Madrid, Etihad'da 1-0 yenildiği Manchester City'i konuk edecek. Nefes kesecek karşılaşma 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak ve 22.00'da başlayacak. Wanda Metropolitana'da oynanacak kritik mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Atletico Madrid: Oblak, Savic, Felipe, Reinaldo, Llorente, Paul, Koke, Kondagbio, Carrasco, Felix, Griezmann.
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Bruyne, İlkay, De Bruyne, Mahrez, Foden, Grealish.