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Atletico Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Atletico Madrid, Manchester City'i konuk edecek. Peki, Atletico Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?