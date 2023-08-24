Avrupa basını Mauro Icardi'yi konuşuyor: Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyor

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Galatasaray'ın Molde'yi 3-2 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Icardi'nin performansı Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı.

Arjantinli yıldızın gösterdiği performans Avrupa basınının da ilgisini çekti.

La Gazzetta Dello Sport

Icardi ve Mertens'in yer aldığı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yaklaşıyor. Sergio Oliveira ve Icardi liderliğindeki Türkler, Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Tuttosport

Okan Buruk'un Galatasaray'ı play-off turundaki iki finalinin ilkini başarıyla tamamladı. Serie A'nın eski iki oyuncusu İstanbul kulübü adına gol attı.

Corriere Dello Sport

Hakem Anthony Taylor'un tartışmalı kararlarının olduğu maçta Galatasaray, Molde'yi 3-2 mağlup etti. Molde sekizinci dakikada öne geçerken Icardi her şeyi tersine çevirdi.