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    Avrupa Ligi şampiyonu, Türk takımının durumunu etkileyecek

    Avrupa Ligi final maçı, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne elemelerden katılacak Türk takımının durumunu etkileyecek.
    • AA
    • 07.05.2021 - 14:14
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 14:28
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    Avrupa Ligi şampiyonu, Türk takımının durumunu etkileyecek

    UEFA Avrupa Ligi’nde kupaya uzanan takım, Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynayacak takımın kaderini belirleyecek

    İngiltere Premier Lig’de 67 puanla ikinci sırada yer alan Manchester United, sezon sonuna kadar ligi ilk 4 içinde tamamlaması ve UEFA Avrupa Ligi’nde kupaya ulaşması halinde Süper Lig ikincisi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ikinci yerine üçüncü eleme turundan başlayacak.

    Avrupa Ligi şampiyonu, Türk takımının durumunu etkileyecek #1

    VILLARREAL’İN KUPAYI ALMASI TÜRK TAKIMINA YARAYACAK

    İspanya 1. Futbol Ligi’nde (La Liga) 52 puanla 6. sırada yer alan ve ligi ilk 4 içinde tamamlama şansı bulunmayan Villarreal’in Avrupa Ligi şampiyonu olması halinde Süper Lig ikincisi, sezonu daha önce açarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ikinci turdan katılacak.

    İki takım arasındaki final mücadelesi, 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya’daki Gdansk Stadı’nda oynanacak.

    Avrupa Ligi şampiyonu, Türk takımının durumunu etkileyecek #2

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