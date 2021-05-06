Bakan Kasapoğlu'ndan Manchester City ve Chelsea’ye: En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor

Bakan Kasapoğlu'ndan Manchester City ve Chelsea’ye: En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finaline kalan Manchester City ve Chelsea için 'En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor' ifadelerini kullandı.

İstanbul, bir kez daha UEFA organizasyonlarının finallerinden birine ev sahipliği yapacak.

29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz ekibi Manchester City ve Chelsea karşılaşacak.

İSTANBUL'DA YILLAR SONRA YİNE İNGİLİZ FİNALİ

Dün oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Manchester City, Paris Saint-Germain’i eleyerek finale yükselirken, İstanbul’a giden son bileti Real Madrid’i eleyen bir diğer İngiltere temsilcisi Chelsea oldu.

BAKAN KASAPOĞLU: "EN UNUTULMAZ ANLARIN ŞEHRİ SİZİ BEKLİYOR"

Final mücadelesi için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Türkçe ve İngilizce olarak, “En unutulmaz anların şehri sizi bekliyor” ifadelerini kullanarak İstanbul’a gelecek olan iki takımın sosyal medya hesaplarını da etiketledi.

İSTANBUL'DA OYNANAN UEFA ORGANİZASYONU FİNALLERİ

Shakhtar Donetsk-Werder Bremen 2009 UEFA Kupası Finali

UEFA Kupası tarihinin 51. final mücadelesi olan karşılaşma, 20 Mayıs 2009'da Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ve Almanya'nın SV Werder Bremen takımları arasında, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynandı.

Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında bulduğu golle öne geçen Shakhtar Donetsk, kupanın sahibi oldu.

Liverpool-Chelsea 2019 UEFA Süper Kupa Finali

İki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, İstanbul Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Chelsea'ye penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'sını kazandı.

Liverpool-Milan 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali

25 Mayıs 2005'te İngiltere'nin Liverpool ve İtalya'nın Milan takımları arasında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 yenik kapatan İngiliz Liverpool takımı, ikinci devrede bulduğu üç golle maçı uzatmaya taşıdı.

Golsüz geçen iki uzatma devresi sonrasındaki penaltı atışlarında İtalyan rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. kez kupayı müzesine taşıdı.