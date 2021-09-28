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    Barcelona - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi heyecanı Barcelona - Benfica maçı ile devam ederken, maça dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Barcelona - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 17:51
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    Barcelona - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yine dev karşılaşmalara sahne olmaya hazırlanıyor.

    En iyilerin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona - Benfica maçı, nefes kesen anları ekrana taşıyacak.

    Messi'nin gidişinden sonra kan kaybeden ve yıldız transferi yapmayan Barcelona, Şampiyonlar Ligi grubunda ise 0 puanla son sırada yer alıyor.

    Benfica ise yer aldığı Şampiyonlar Ligi grubunda 1 beraberlikle 1 puanda ve ikinci sırada bulunuyor.

    Bu dev maçın ev sahibi Benfica olurken, Barcelona ise eski günlerdeki gibi şov yapmak istiyor.

    Maçı kaçırmak istemeyenler, "Barcelona - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Barcelona - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    BENFİCA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Benfica - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı, 29 Eylül 2021 Çarşamba günü oynanacak.

    Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Lizbon'da, Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

    BENFİCA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Benfica - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformunda naklen yayınlanacak.

    Barcelona - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    MUHTEMEL 11’LER

    • BENFICA: Vlachodimos, Verissimo, Vertonghen, Otamendi, Weigl, João Mário, Lazaro, Grimaldo, Rafa Silva, Núñez, Yaremchuk
    • BARCELONA: Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Umtiti, Dest, Busquest, Puig, González, Depay, Coutinho, De Jong

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