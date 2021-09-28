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- Barcelona - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 28.09.2021 - 17:51
Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yine dev karşılaşmalara sahne olmaya hazırlanıyor.
En iyilerin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona - Benfica maçı, nefes kesen anları ekrana taşıyacak.
Messi'nin gidişinden sonra kan kaybeden ve yıldız transferi yapmayan Barcelona, Şampiyonlar Ligi grubunda ise 0 puanla son sırada yer alıyor.
Benfica ise yer aldığı Şampiyonlar Ligi grubunda 1 beraberlikle 1 puanda ve ikinci sırada bulunuyor.
Bu dev maçın ev sahibi Benfica olurken, Barcelona ise eski günlerdeki gibi şov yapmak istiyor.
Maçı kaçırmak istemeyenler, "Barcelona - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Barcelona - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BENFİCA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Benfica - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı, 29 Eylül 2021 Çarşamba günü oynanacak.
Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Lizbon'da, Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
BENFİCA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Benfica - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformunda naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
- BENFICA: Vlachodimos, Verissimo, Vertonghen, Otamendi, Weigl, João Mário, Lazaro, Grimaldo, Rafa Silva, Núñez, Yaremchuk
- BARCELONA: Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Umtiti, Dest, Busquest, Puig, González, Depay, Coutinho, De Jong