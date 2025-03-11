Barcelona-Benfica maçında Orkun Kökçü'den hakeme iftar uyarısı

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Barcelona ile Benfica arasında oynanan maçta, hakem iftar molası vermeyi önerdi. Ancak Orkun Kökçü, Diyanet’in açıkladığı iftar saatinin 19:00 olduğunu hatırlatarak, iftar vaktinin henüz gelmediğini belirtti. Kökçü’nün bu müdahalesiyle, maçın devam etmesi kararlaştırıldı ve karşılaşma kesilmeden sürdü.

5 OYUNCU ORUCUNU AÇTI

Oruçlarını açan futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ansu Fati, Zeki Amdouni ve Lamine Yamal.

ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

Bugün Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli olacak. LaLiga'nın lideri ve turnuvada yoluna devam etmek isteyen Barcelona, Portekiz temsilcisi Benfica’yı evinde konuk ediyor. Barcelona, ilk maçta Benfica'yı 1-0’lık skorla mağlup ederek önemli bir avantaj elde etmişti.

BARCELONA

Yeni formatla düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan Barcelona, 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak gruptan çıkmayı başarmıştı.

BENFICA

Benfica ise grup aşamasını ilk 8 dışında tamamlayarak, play-off’lardan Monaco'yu eleyip son 16'ya adını yazdırmıştı. Portekiz ekibi, grup aşamasında 16. sırada yer alarak 13 puan topladı ve 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle grubu noktaladı.

AVANTAJ KATALANLARDA

İki takım arasındaki ilk karşılaşmada Barcelona, Benfica’yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Barcelona’nın golünü Raphinha kaydederken, Pau Cubarsi kırmızı kart görerek sahayı terk etti.

Bugünkü maçta da Katalan ekibi, karşılaşmayı 2-1 önde götürüyor..