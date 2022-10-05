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    Barcelona, Inter maçının hakemini UEFA'ya şikayet edecek

    Barcelona, Inter maçının hakemini UEFA'ya şikayet edecek

    Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e 1-0 mağlup olan Barcelona, maçın hakemini iki pozisyonda hataları nedeniyle UEFA'ya şikayet edecek.
    • 05.10.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 16:44
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    Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Inter, sahasında Barcelona'yı Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

    Tek gollü dev maçın ardından İspanyollar adeta ayağa kalktı. Maçın hakeminin verdiği kararlar Barcelona cephesini çileden çıkardı.

    Dün gece Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetti. Vincic’in özellikle iki kararı, İspanyolların büyük tepkisine yol açtı.

    Barcelona, Inter maçının hakemini UEFA ya şikayet edecek #1

    Gol VAR'dan döndü

    67. dakikada Barcelona’da Dembele sağ kanattan rakibini karşısına alıp son çizgiye indi, ortasını yaptı, Handanovic'i geçen topta karambolde Pedri topu ağlara gönderdi.

    Ancak VAR incelemesi sonrasında Fati'nin Pedri'den evvel topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Barcelona karara tepki gösterse de karar değişmedi.

    Barcelona, Inter maçının hakemini UEFA ya şikayet edecek #2

    Barça penaltı bekledi

    Maçın son dakikaları oynanırken İnter ceza sahası içinde Dumfries’in eline çarpan topta Barcelona cephesi penaltı bekledi. Fakat hem maçın hakemi Vincic hem de VAR hakemleri pozisyonda devam kararı verdi.

    Barcelona, Inter maçının hakemini UEFA ya şikayet edecek #3

    "Konuşmam gereken kişi hakem"

    Barcelona Teknik Direktörü Xavi, maç sonrası hakeme tepki gösterirken gollerinin sayılmadığı Ansu Fati'nin eline çarpan top nedeniyle gollerinin iptal edilmesiyle ilgili, "Öz eleştiri elbette yapacağız, iyi oynamadık ama öfkeliyim. Ansu'nun eli topa çarptı mı bunu konuşalım. Buraya gelip konuşması gereken hakem. Ama o, hiçbir şey söylemeden gidebiliyor" dedi.

    Barcelona, Inter maçının hakemini UEFA ya şikayet edecek #4

    "Hentbol oynadı"

    Penaltılarının verilmediğini söyleyen Xavi, "Bir hentbol oynandığına inanıyorum. Hakemler futbolda önemli rol oynar ve bu nedenle verdikleri kararı açıklamak zorundadırlar. Ben sordum, bana bir şey açıklamak istemediler" ifadelerini kullandı.

    Barcelona, Inter maçının hakemini UEFA ya şikayet edecek #5

    "Hakem skandal"

    İspanyol medyası ise bugün maçın hakemi Vincic’e adeta savaş açtı. İptal edilen gol ve verilmeyen penaltıya büyük tepki gösteren İspanyollar hakem kararlarına büyük tepki gösterdi.

    Mundo Deportivo maç için "Barça’nın Avrupa hüsranında hakem skandalı" başlığını kullanırken "Pedri’nin golünde topun Ansu’nun eline çarptığı görebilen Sloven hakem Vincic, son dakikalarda Dumfries’ın ceza sahası içinde eline çarpan top göremedi ve Barcelona’nın penaltısını çaldı" ifadelerini kullandı.

    "Şampiyonlar Ligi'nin en ciddi hatası"

    Daha sonra Ramon Fuentes imzalı bir haber daha yapan Mundo Dportivo, 90+2’de yaşanan pozisyonu "Şampiyonlar Ligi VAR tarihinin en ciddi hatası" olarak değerlendirdi.

    Barça'dan UEFA'ya başvuru

    AS’ın haberine göre ise Barcelona, dün oynanan Inter maçının VAR hakemi Pol van Boekel'in artık Barcelona maçlarında görev almaması için UEFA'ya resmi başvuruda bulunacak.

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