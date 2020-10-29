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    Barcelona Şampiynlar Ligi'nde Juventus'u evinde yendi

    Barcelona Şampiynlar Ligi'nde Juventus'u evinde yendi

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona, konuk olduğu Juventus karşısında 2-0 kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 00:56
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası G grubunda Juventus, sahasında Barcelona'yı ağırladı.

    Sıkı bir mücadelenin yaşandığı karşılaşmayı Barcelona 2-0 kazandı.

    Goller 14. dakikada Ousmane Dembele ve 90+1'de Messi'nin penaltı vuruşundan geldi.

    Barcelona Şampiynlar Ligi nde Juventus u evinde yendi #1

    JUVE'NİN 3 GOLÜ İPTAL, MERİH KIRMIZI GÖRDÜ

    Ev sahibi Juventus'un 3 golünün de ofsayt kararı ile iptal edildiği maçta milli futbolcumuz Merih Demiral da 85. dakikada kırmızı kart gördü.

    Barcelona Şampiynlar Ligi nde Juventus u evinde yendi #2

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