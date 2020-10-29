Barcelona Şampiynlar Ligi'nde Juventus'u evinde yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona, konuk olduğu Juventus karşısında 2-0 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası G grubunda Juventus, sahasında Barcelona'yı ağırladı.

Sıkı bir mücadelenin yaşandığı karşılaşmayı Barcelona 2-0 kazandı.

Goller 14. dakikada Ousmane Dembele ve 90+1'de Messi'nin penaltı vuruşundan geldi.

JUVE'NİN 3 GOLÜ İPTAL, MERİH KIRMIZI GÖRDÜ

Ev sahibi Juventus'un 3 golünün de ofsayt kararı ile iptal edildiği maçta milli futbolcumuz Merih Demiral da 85. dakikada kırmızı kart gördü.