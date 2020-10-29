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Barcelona Şampiynlar Ligi'nde Juventus'u evinde yendi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona, konuk olduğu Juventus karşısında 2-0 kazandı.
- Haber Merkezi
- 29.10.2020 - 00:56
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası G grubunda Juventus, sahasında Barcelona'yı ağırladı.
Sıkı bir mücadelenin yaşandığı karşılaşmayı Barcelona 2-0 kazandı.
Goller 14. dakikada Ousmane Dembele ve 90+1'de Messi'nin penaltı vuruşundan geldi.
JUVE'NİN 3 GOLÜ İPTAL, MERİH KIRMIZI GÖRDÜ
Ev sahibi Juventus'un 3 golünün de ofsayt kararı ile iptal edildiği maçta milli futbolcumuz Merih Demiral da 85. dakikada kırmızı kart gördü.