Barcelona ve Atletico Madrid rövanş öncesi avantajı kaptı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı iki maçla devam etti.
Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, İspanya'nın Barcelona takımını ağırladı.
Barcelona, 37. dakikada Raphinha ile maçtaki gol perdesini açarken PSG, 48. dakikada Ousmane Dembele ve 51. dakikada Vitinha'nın golleriyle 2-1 öne geçti.
Barcelona, 62. dakikada Raphinha ile beraberliği yakalarken 77. dakikada Andreas Christensen'in attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Atletico Madrid evinde güldü
Günün diğer maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund takımını konuk etti.
Mücadelede Atletico Madrid, 4. dakikada Rodrigo de Paul ve 32. dakikada Samuel Lino'nun golleriyle 2-1 galip geldi.
Borussia Dortmund'un tek sayısını ise 81. dakikada Sebastien Haller kaydetti.
Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, karşılaşmaya 84. dakikada dahil oldu.
Her iki karşılaşmanın rövanşı 16 Nisan Salı günü oynanacak.
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