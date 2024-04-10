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Şampiyonlar Ligi



Barcelona ve Atletico Madrid rövanş öncesi avantajı kaptı

Barcelona ve Atletico Madrid rövanş öncesi avantajı kaptı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona konuk olduğu Paris Saint-Germain'i 3-2, Atletico Madrid ise evinde Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı ele geçirdi.