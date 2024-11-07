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Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kızılyıldız ile Barcelona karşılaşmasında genç oyuncu Pau Cubarsi, büyük bir korku yaşattı.

Maçın 65. dakikasında rakip oyuncunun topa müdahalesi sırasında aldığı yüzüne darbe sonrası kanlar içinde yerde kaldı.

Kızılyıldız'dan Uros Spajic, ayağını tehlikeli bir biçimde kaldırarak Cubarsi'nin suratına vurarak sarı kart gördü ancak 17 yaşındaki oyuncu oyuna devam edemedi.

MÜTHİŞ BİR KORKU YAŞANDI

İlk anda ciddi bir sakatlık ihtimali nedeniyle saha kenarındaki arkadaşları endişe içinde kulübeye doğru işaret yaparak sağlık ekibini sahaya çağırdı. Oyuncu değişikliği talebinde de bulunan takım arkadaşları, Cubarsi'nin kanlar içindeki görüntüsünden korktu.

Sonrasında yapılan incelemelerde, oyuncunun yüzünde önemli bir yara oluştuğu ve yüzünde açılma olduğu anlaşıldı.

10 DİKİŞ ATILDI

Maç sonunda Alman teknik direktör, genç oyuncunun durumunun iyi olduğunu ve yüzündeki yaraya 10 dikiş atıldığını belirtti. Cubarsi'nin, pazar günü yapılacak maç için kadroda yer almasının mümkün olduğunu ifade etti.

Barcelona genç yıldızı, görüntüsünü maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşarak 'Her şey Barça için' yazdı.