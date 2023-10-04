Barış Alper Yılmaz: Gruptan çıkmak istiyoruz Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz, Manchester United galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Manchester United ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 3-2 mağlup etti.

Alınan galibiyetin ardından sarı-kırmızılılarda genç yetenek Barış Alper Yılmaz açıklamalar yaptı.

"Gruptan çıkmak istiyoruz"

Milli futbolcu, "Tüm takım arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık. Zor bir maçtı. Önemli olan yenmekti. Hedeflerimiz var, gruptan çıkmak istiyoruz. Şimdi evimize döneceğiz. Mutluyuz" sözlerini sarf etti.

"Süper bir ortamımız var"

Sonradan oyuna girmesi ve etkili futbolu hatırlatılan Barış Alper, "Takıma faydalı olabiliyorsam benim için ne mutlu. Elimden geldiğinde katkı sağlamak istiyorum. Süper bir ortamımız var diyebilirim" dedi.

