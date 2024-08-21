Barış Alper Yılmaz, Young Boys maçında ilk 11'de Gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarını atlatan Barış Alper Yılmaz, bu akşam oynanacak Young Boys maçında sahada olacak.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bu akşam İsviçre ekibi Young Boys'a konuk olacak.

Galatasaray’da bulantı, kusma ve ishal şikayetleri nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayan Barış Alper Yılmaz ile sakatlığı devam eden Davinson Sanchez, İsviçre’ye götürülmemişti.

ÖZEL UÇAKLA GİTMİŞTİ

Öte yandan Barış Alper Yılmaz konusunda sarı-kırmızılıları sevindiren bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu, özel uçakla İsviçre'ye gitti.

11'DE YER ALACAK

Gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarını atlatan milli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk’un kararıyla sahada yer alacak.

Karşılaşmada Galatasaray'ın 11'i şu şekilde:

Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi