Barış Alper Yılmaz, Young Boys maçında ilk 11'de

Haber Merkezi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bu akşam İsviçre ekibi Young Boys'a konuk olacak.
Galatasaray’da bulantı, kusma ve ishal şikayetleri nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayan Barış Alper Yılmaz ile sakatlığı devam eden Davinson Sanchez, İsviçre’ye götürülmemişti.
ÖZEL UÇAKLA GİTMİŞTİ
Öte yandan Barış Alper Yılmaz konusunda sarı-kırmızılıları sevindiren bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu, özel uçakla İsviçre'ye gitti.
11'DE YER ALACAK
Gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarını atlatan milli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk’un kararıyla sahada yer alacak.
Karşılaşmada Galatasaray'ın 11'i şu şekilde:
Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
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