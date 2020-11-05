Başakşehir 2.7 milyon euro daha kazandı

Başakşehir 2.7 milyon euro daha kazandı

Manchester United'ı 2-1 yenerek 2.7 milyon euroluk galibiyet priminin sahibi olan Başakşehir'in, toplam kazancı 23.75 milyon euro (237 milyon TL) oldu.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Başakşehir, şimdiden kasasını doldurdu.

Manchester United'ı 2-1 yenerek gruplardaki ilk galibiyetini alan turuncu-lacivertliler, 2.7 milyon euroluk primin de sahibi oldu.

237 MİLYON TL

Devler Ligi'ne katılım hakkından 15.25 milyon euro, katsayı sıralamasında iki takımı geride bıraktığı için 3.3 milyon euro, yayın havuzundan da 2.5 milyon euro kazanan Başakşehir'in, galibiyet primiyle birlikte kasasına giren toplam para 23.75 (237 milyon TL) milyon euro oldu.

Temsilcimiz, kalan maçlarda alacağı puan ya da puanlarla bu parayı daha da artırabilir.