- Haberler
- Şampiyonlar Ligi Haberleri
- Başakşehir-Manchester United maçının hakemi
Başakşehir-Manchester United maçının hakemi
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in, Manchester United ile oynayacağı maçı Davide Massa yönetecek.
- Haber Merkezi
- 02.11.2020 - 12:33
Devler Ligi'nde oynadığı Leipzig ve PSG maçlarını kaybeden Başakşehir, ilk puanını almak için sahaya çıkıyor.
Sahasında İngiliz devi Manchester United ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertlilerin bu kritik maçını yönetecek hakem belli oldu.
UEFA, mücadelede İtalyan hakem Davide Massa'nın düdük çalacağını açıklandı.