Dolar
8.4369
1.0939%
Euro
9.8329
1.674%
Altın
1890.02
0.5832%
Borsa
1140.28
2.509%
G. Altın
512.409
1.6105%
Bitcoin
113023.21
-0.7707%
EXEN Coin
11.33
1.52%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Başakşehir-Manchester United maçının hakemi

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in, Manchester United ile oynayacağı maçı Davide Massa yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 12:33
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir-Manchester United maçının hakemi

    Devler Ligi'nde oynadığı Leipzig ve PSG maçlarını kaybeden Başakşehir, ilk puanını almak için sahaya çıkıyor.

    Sahasında İngiliz devi Manchester United ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertlilerin bu kritik maçını yönetecek hakem belli oldu.

    UEFA, mücadelede İtalyan hakem Davide Massa'nın düdük çalacağını açıklandı.

    Başakşehir-Manchester United maçının hakemi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir