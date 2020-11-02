Başakşehir-Manchester United maçının hakemi

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in, Manchester United ile oynayacağı maçı Davide Massa yönetecek.

Devler Ligi'nde oynadığı Leipzig ve PSG maçlarını kaybeden Başakşehir, ilk puanını almak için sahaya çıkıyor.

Sahasında İngiliz devi Manchester United ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertlilerin bu kritik maçını yönetecek hakem belli oldu.

UEFA, mücadelede İtalyan hakem Davide Massa'nın düdük çalacağını açıklandı.