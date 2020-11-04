Dolar
8.4923
0.9641%
Euro
9.9068
0.6645%
Altın
1890.36
-0.8304%
Borsa
1161.42
0.9307%
G. Altın
516.657
0.333%
Bitcoin
116252.13
0.2717%
EXEN Coin
12.06
4.68%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Başakşehir-Manchester United maçının muhtemel 11'leri

    Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir evinde Manchester United ile karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 08:42
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 09:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir-Manchester United maçının muhtemel 11'leri

    Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmalarında temsilcimiz Başakşehir, Manchester United'ı konuk ediyor.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Saat 20.55'te oynanacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    H Grubu'nda üçüncü maçına çıkan Başakşehir henüz puanla tanışamadı. Manchester United ise oynadığı iki maçta PSG ve Leipzig'i mağlup ederek 2'de yaparak 6 puanı hanesine yazdırmıştı.

    MUHTEMEL 11'LER

    Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Giuliano

    Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Shaw, Pogba, Van de Beek, Matic, Greenwood, Cavani, Martial

    Başakşehir-Manchester United maçının muhtemel 11 leri #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir