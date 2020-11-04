Başakşehir-Manchester United maçının muhtemel 11'leri

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir evinde Manchester United ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmalarında temsilcimiz Başakşehir, Manchester United'ı konuk ediyor.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Saat 20.55'te oynanacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



H Grubu'nda üçüncü maçına çıkan Başakşehir henüz puanla tanışamadı. Manchester United ise oynadığı iki maçta PSG ve Leipzig'i mağlup ederek 2'de yaparak 6 puanı hanesine yazdırmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Giuliano

Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Shaw, Pogba, Van de Beek, Matic, Greenwood, Cavani, Martial