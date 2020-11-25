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    Başakşehir, Manchester United'a karşı 4-1 yenildi

    Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Manchester United ile oynadığı maçı, 4-1 kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 00:55
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 01:14
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    Başakşehir, Manchester United'a karşı 4-1 yenildi

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaştı.

    Maça hızlı başlayan United, 7. dakikada  Bruno Fernandes ile öne geçti.

    UNİTED MAÇA HIZLI BAŞLADI

    19. dakikada tekrar sahneye çıkan Fernandes, durumu 2-0'a getirdi. İlk yarıda etkin oynayan United, 35. dakikada penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu gole çeviren Rashford skoru 3-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    2. yarıda gol arayan temsilcimiz Başakşehir, aradığı golü 75. dakikada Deniz Türüç ile bularak farkı 2'ye indirdi.

    Başakşehir, Manchester United a karşı 4-1 yenildi #1

    MAÇIN SKORU 90+2'DE BELİRLENDİ

    Maçın sonlarına doğru aradığı golü bulamayan temsilcimiz, 90+2'de Daniel James'in golüyle 4-1 geriye düştü ve maç bu skorla sona erdi.

    Bu skorla, Manchester United 9 puana yükselerek grupta liderliğini sürdürdü. Deplasmanda kaybeden temsilcimiz H Grubu'nda 3 puanda kaldı.

    Başakşehir, Manchester United a karşı 4-1 yenildi #2

    Başakşehir, Manchester United a karşı 4-1 yenildi #3

    Başakşehir, Manchester United a karşı 4-1 yenildi #4

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