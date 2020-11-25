Başakşehir, Manchester United'a karşı 4-1 yenildi

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Manchester United ile oynadığı maçı, 4-1 kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaştı.

Maça hızlı başlayan United, 7. dakikada Bruno Fernandes ile öne geçti.

UNİTED MAÇA HIZLI BAŞLADI

19. dakikada tekrar sahneye çıkan Fernandes, durumu 2-0'a getirdi. İlk yarıda etkin oynayan United, 35. dakikada penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu gole çeviren Rashford skoru 3-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

2. yarıda gol arayan temsilcimiz Başakşehir, aradığı golü 75. dakikada Deniz Türüç ile bularak farkı 2'ye indirdi.

MAÇIN SKORU 90+2'DE BELİRLENDİ

Maçın sonlarına doğru aradığı golü bulamayan temsilcimiz, 90+2'de Daniel James'in golüyle 4-1 geriye düştü ve maç bu skorla sona erdi.

Bu skorla, Manchester United 9 puana yükselerek grupta liderliğini sürdürdü. Deplasmanda kaybeden temsilcimiz H Grubu'nda 3 puanda kaldı.



