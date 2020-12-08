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    PSG - Başakşehir, maçına ırkçılık sebebiyle ara verildi

    PSG - Başakşehir, maçına ırkçılık sebebiyle ara verildi

    Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Başakşehir PSG maçında 4. hakem, Başakşehirli yardımcı antrenör Webo'ya "negro" şeklinde ırkçı hakarette bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2020 - 23:29
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 01:57
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    Şampiyonlar Ligi'nde bugün PSG Başakşehir maçı oynanırken ırkçılık olayı gerçekleşti.

    HAKEMDEN IRKÇI HAKARET

    Maç esnasında müsabakanın Rumen 4. hakemi, Başakşehirli yardımcı antrenör Pierre Webo'ya "negro" şeklinde ırkçı hakarette bulundu.

    Hakaret sonrasında Başakşehirli futbolcular sahayı terk etti.

    PSG - Başakşehir, maçına ırkçılık sebebiyle ara verildi İZLE

    PSG - Başakşehir, maçına ırkçılık sebebiyle ara verildi #1

    "OYUN BİR SÜREDİR DURMUŞ VAZİYETTE"

    Başakşehir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırmızı kart, Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette." ifadeleri kullanıldı.

    PSG - Başakşehir, maçına ırkçılık sebebiyle ara verildi #2

    "10 DAKİKA ARA VERİYORUZ"

    Daha sonra yapılan paylaşımda, "Tüm futbolcular soyunma odasına yöneldi. Oyuna 10 dakika ara veriliyor." açıklaması yapıldı.

    PSG - Başakşehir, maçına ırkçılık sebebiyle ara verildi #3

    BAŞAKŞEHİR'DEN IRKÇILIĞA HAYIR PAYLAŞIMI

    Olayın ardından Başakşehir Futbol Kulübü, sosyal medya hesabından paylaşımda bylundu.

    Yapılan paylaşımda, "NO TO RACISM (Irkçılığa hayır)" ifadeleri kullanıldı. Yapılan paylaşım binlerce kişi tarafından beğenildi.

    PSG - Başakşehir, maçına ırkçılık sebebiyle ara verildi #4

    PSG DESTEK VERDİ

    Başakşehir'in "ırkçılığa hayır" paylaşımı, PSG tarafından Retweet edildi.

    PSG - Başakşehir, maçına ırkçılık sebebiyle ara verildi #5

    NEGRO NE DEMEK?

    "Negro", ingilizcede siyahi vatandaşları aşağılamak için kullanılan bir kelime.

    Kelime kullanım açısından, "Zenci, pis, kirli" anlamı içeriyor.

    PSG - Başakşehir, maçına ırkçılık sebebiyle ara verildi #6

    PSG - Başakşehir, maçına ırkçılık sebebiyle ara verildi #7

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