PSG - Başakşehir, maçına ırkçılık sebebiyle ara verildi

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Başakşehir PSG maçında 4. hakem, Başakşehirli yardımcı antrenör Webo'ya "negro" şeklinde ırkçı hakarette bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün PSG Başakşehir maçı oynanırken ırkçılık olayı gerçekleşti.

HAKEMDEN IRKÇI HAKARET

Maç esnasında müsabakanın Rumen 4. hakemi, Başakşehirli yardımcı antrenör Pierre Webo'ya "negro" şeklinde ırkçı hakarette bulundu.

Hakaret sonrasında Başakşehirli futbolcular sahayı terk etti.

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"OYUN BİR SÜREDİR DURMUŞ VAZİYETTE"

Başakşehir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırmızı kart, Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette." ifadeleri kullanıldı.





"10 DAKİKA ARA VERİYORUZ"

Daha sonra yapılan paylaşımda, "Tüm futbolcular soyunma odasına yöneldi. Oyuna 10 dakika ara veriliyor." açıklaması yapıldı.





BAŞAKŞEHİR'DEN IRKÇILIĞA HAYIR PAYLAŞIMI

Olayın ardından Başakşehir Futbol Kulübü, sosyal medya hesabından paylaşımda bylundu.

Yapılan paylaşımda, "NO TO RACISM (Irkçılığa hayır)" ifadeleri kullanıldı. Yapılan paylaşım binlerce kişi tarafından beğenildi.





PSG DESTEK VERDİ

Başakşehir'in "ırkçılığa hayır" paylaşımı, PSG tarafından Retweet edildi.

NEGRO NE DEMEK?

"Negro", ingilizcede siyahi vatandaşları aşağılamak için kullanılan bir kelime.

Kelime kullanım açısından, "Zenci, pis, kirli" anlamı içeriyor.