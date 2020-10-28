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Başakşehir-PSG maçının muhtemel 11'leri
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, bu akşam sahasında Fransız devi PSG'yi konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 28.10.2020 - 08:35
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Leipzig'e deplasmanda 2-0 yenilen Başakşehir, ikinci kez sahaya çıkıyor.
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Grupta ikinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir ve Paris Saint-Germain'in puanı bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo, Mehmet Topal, Mahmut, İrfan Can, Visca, Deniz, Crivelli
PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Rafinha, Pereira, Herrera, Di Maria, Mbappe, Neymar