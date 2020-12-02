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    Başakşehir-RB Leipzig maçının muhtemel 11'leri

    Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir sahasında Alman kulübü RB Leipzig'i ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 08:42
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 08:43
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    Başakşehir-RB Leipzig maçının muhtemel 11'leri

    Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Alman ekibi RB Leipzig'i konuk ediyor.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Carlos del Cerro Grande düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Grupta beşinci maçlar öncesinde Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor.

    Manchester United'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, Paris Saint-Germain (PSG) ve RB Leipzig 6'şar puana sahip.

    İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi RB Leipzig 2-0'lık skorla kazandı. Grubun diğer maçında ise Manchester United ile PSG, İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

    Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde sakatlığı süren Junior Caiçara kadroda yer alamayacak. İstanbul temsilcisinde, Danijel Aleksic de bu mücadelede forma giyemeyecek.

    Tedavileri süren Mehmet Topal ve Enzo Crivelli'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Demba Ba

    RB Leipzig: Gulasci, Konate, Upamecano, Halstenberg, Nkunku, Sabitzer, Haidara, Angelino, Olmo, Forsberg, Poulsen

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