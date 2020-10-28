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    Başakşehir, sahasında PSG'ye yenildi

    Başakşehir, sahasında PSG'ye yenildi

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Leipzig'in ardından PSG'ye de 2-0 mağlup oldu. Fransız ekibinin gollerini 64. ve 79. dakikalarda İtalyan forvet Moise Kean kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 22:50
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 23:05
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    Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında sahasında PSG'yi konuk etti.

    Turuncu-lacivertliler, oldukça iyi bir oyun ortaya koyduğu ve birçok gol pozisyonunu harcadığı maçta Fransız ekibine 2-0 mağlup oldu.

    İKİ GOLÜ DE KEAN ATTI

    PSG'ye galibiyeti getiren goller, 64. ve 79. dakikalarda İtalyan forvet Moise Kean'den geldi.

    Başakşehir, karşılaşma boyunca 17 şut çekti ancak golü bulamadı.

    Başakşehir, sahasında PSG ye yenildi #1

    Bu sonucun ardından temsilcimiz, 2 maç sonunda puanla tanışamadı. İlk maçta evinde Manchester United'a mağlup olan PSG ise ilk galibiyetini ve 3 puanını aldı.

    BİR SONRAKİ RAKİP M.UNITED

    Grubun 3. haftasında Başakşehir evinde Manchester United'ı konuk edecek. PSG ise deplasmanda RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

    Başakşehir, sahasında PSG ye yenildi #2

    Başakşehir, sahasında PSG ye yenildi #3

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