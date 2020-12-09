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Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında PSG'ye 5-1 yenildi
Şampiyonlar Ligi H grubunda Başakşehir, son maçında konuk olduğu Paris Saint Germain'e 5-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti.
- Haber Merkezi
- 09.12.2020 - 22:33
- Güncelleme : 09.12.2020 - 22:35
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda son maçlar oynandı.
H grubunda temsilcimiz Başakşehir, dün yaşanan olayların ardından ertelenen maçta konuk olduğu Paris Saint Germain'e 5-1 yenilerek Avrupa macerasına son verdi.
NEYMAR HAT-TRİCK YAPTI
Fransız takımınının gollerini 21, 38 ve 50'de Neymar, 42'de penaltıdan ve 62'de Kylian Mbappe kaydederken, Başakşehir'in tek golü 57'de Mehmet Topal'dan geldi.
PSG, bu sonuçla gruptan lider olarak çıktı.