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Başakşehir ve PSG'li futbolcular ırkçılığı protesto etti

Başakşehir ve PSG'li futbolcular ırkçılığı protesto etti

Dün akşam Webo'ya yapılan ırkçı saldırı nedeniyle yarıda kalan ve bugüne ertelenen PSG-Başakşehir maçı öncesi, iki takım futbolcuları orta yuvarlakta toplanarak ırkçılığı protesto etti.