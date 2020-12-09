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- Başakşehir ve PSG'li futbolcular ırkçılığı protesto etti
Başakşehir ve PSG'li futbolcular ırkçılığı protesto etti
Dün akşam Webo'ya yapılan ırkçı saldırı nedeniyle yarıda kalan ve bugüne ertelenen PSG-Başakşehir maçı öncesi, iki takım futbolcuları orta yuvarlakta toplanarak ırkçılığı protesto etti.
- Haber Merkezi
- 09.12.2020 - 20:55
- Güncelleme : 09.12.2020 - 21:03
Dün akşam Webo'ya yapılan ırkçı saldırı nedeniyle yarıda kalan ve bugüne ertelenen PSG-Başakşehir maçı öncesi, iki takım futbolcuları orta yuvarlakta toplanarak ırkçılığı protesto etti.
Ayrıntılar gelecek...