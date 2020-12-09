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    Başakşehir ve PSG'li futbolcular ırkçılığı protesto etti

    Başakşehir ve PSG'li futbolcular ırkçılığı protesto etti

    Dün akşam Webo'ya yapılan ırkçı saldırı nedeniyle yarıda kalan ve bugüne ertelenen PSG-Başakşehir maçı öncesi, iki takım futbolcuları orta yuvarlakta toplanarak ırkçılığı protesto etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 20:55
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 21:03
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    Dün akşam Webo'ya yapılan ırkçı saldırı nedeniyle yarıda kalan ve bugüne ertelenen PSG-Başakşehir maçı öncesi, iki takım futbolcuları orta yuvarlakta toplanarak ırkçılığı protesto etti.

    Ayrıntılar gelecek...

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